十一長假後市場熱錢歸隊，帶動大陸A股漲勢再起，大陸A股及大中華基金雨露均霑近一周類型平均漲幅近6％。投信法人認為，隨不確定因素逐漸消散、基本面漸入佳境，建議第四季可積極進場布局，掌握新一波A股多頭行情。

根據Wind數據統計顯示，十一長假過後北向資金大舉進場掃貨，繼9日淨流入人民幣112.6億元，一舉扭轉節前連續8個交易日淨流出趨勢後，12日再度買超135.1億元，累計兩個交易日買超近250億元。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，十一長假期間內需消費數據亮眼，加上PMI等指標經濟數據持續復甦，將挹注第三季企業獲利表現，由於重頭戲五中全會即將召開，在「十四五規劃」等政策紅利有望出爐下，增添大陸A股基本面及題材面投資動能。

也因為氛圍轉佳，大陸各券商紛紛發表最新報告，看好A股接下來的行情表現。中信證券認為，隨外圍不確定性逐漸落地，國內確定性不斷提高，基本面復甦將驅動增量資金入場，推動A股10月突圍，開啟一輪中期慢漲。

國泰君安證券策略團隊則指出，金秋行情的醞釀和佈局時期已經完成，接下來就是金秋行情開啟，市場趁勢而進的黃金時期。安信證券預期，當前階段A股企業盈利將繼續上修，流動性預期將趨於平穩，人民幣匯率將維持強勢，A股市場已如期重回震盪向上趨勢。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱表示，持續看好疫情下業績穩健的醫藥、電商、科技網絡等消費性電子及新能源車題材，以及支撐經濟復甦的的基建、地產產業鏈。此外，攸關未來整體經濟發展動向的五中全會即將在10月底召開，同時將公布「十四五規劃」制定經濟增長目標，屆時相關人口及產業政策調整，也將提供投資亮點，吸引長線資金進場布局。

(工商 )