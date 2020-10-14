倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開低走低，終場下跌27.82點，跌幅0.21％，收在12,919.31點；櫃買指數表現相對強勢，上漲0.51點，漲幅0.31％，收在165.80點；三大法人進出方面，外資轉賣66.28億元，投信賣超4.9億元，自營商亦轉賣2.41億元，惟外資法人於台指期減碼729口多單，累計淨多單部位為30,354口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖萬三關卡由於技術面反壓，短線震盪難免。惟在消費性電子新品備貨需求增溫下，將可望帶動晶圓代工、電子零組件及高效能運算等新興科技應用，經濟部預估，9月外銷訂單年增有望力拚連七紅，第三季接單金額亦可望再寫歷年同期新高，後市行情持續看多。

國安基金雖決議退場，不過台灣疫情控制得宜，經濟表現相對優異，加上寬鬆資金持續支持全球股市活絡。目前全球共有四支新冠疫苗進入三期臨床試驗，預期年底至2021年初可望完成三期臨床試驗，屆時隨疫苗出爐，全球經濟勢必將重回榮景，有利台股持續走升。因此近期股市震盪，投資人無須過度擔憂。

個股方面，本周納入投資組合的國碩，在政策全力扶持下，9月營收12.7億，月增59.8％，年增70.3％，創三年來新高。配合趨勢走多、量價配合得宜、內外資法人大戶偏多心態下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間。

選股方面，年底作帳行情起跑，投信、自營商及業內法人為拚績效，多方將持續聚焦中小型轉機股。包括安集、元晶、國碩、大亞、上緯投控、世紀鋼、中興電、穩懋、宏捷科、九豪、聚鼎、欣興、南電、景碩、同致、台達化、國喬、長榮、萬海，逢低均可留意。

(工商 )