證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市目前多頭架構穩固，長線持續看多，惟目前短線仍有回檔可能，投資人可看準時機再進場作多。後續市場焦點仍將落在11月3日美國總統大選，預估未來二周市場振幅恐將擴大。

美國共和黨上周將紓困金規模提高至1.8兆美元，惟此項提議13日仍遭民主黨打回票。美國國會參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾表示，將設計一項規模5,000億美元的紓困計畫，於下周提交國會進行表決。顯見在總統大選前，要通過紓困計畫實屬不易。

美國藥廠嬌生公司（Johnson & Johnson）13日證實，部分受試者在接種疫苗後，出現異常狀況，將暫停目前的疫苗試驗。此外，美國藥廠禮來（Eli Lilly and Company）亦宣布基於安全考量，已暫停新冠病毒抗體療程試驗。

蘋果於台灣時間14日凌晨發布最新款5G iPhone12系列新機，惟股價已提前反映，新機發布後利多出盡，終場股價下跌2.65％。在諸多利空襲擊下，美股四大指數13日全面收黑，道瓊指數終場下跌157點，以28,679點作收，跌幅0.55％。惟整體美股市場賣壓仍未過度沉重，可見幕後撐盤力道不容小覷，後市看好。

個股方面，本周納入投資組合的潤泰全，股價位居低檔剛起步階段，K線已連二紅，後續具向上彈升的機會。

(工商 )