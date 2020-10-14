逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:202020/10/14 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台積電與聯電等權值股14日紛紛休息，僅由能源族群獨自表現，終場大盤下跌0.21％，收在12,919點。現階段盤面結構不佳，萬三關前應減量經營，靜待主流，因此操作上切勿追高殺低，並提防騙線情況，採取停、看、聽的方式，持股部位高的個股利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。 個股方面，本周納入投資組合的安集，太陽能族群短線轉強，後續可望續攻向上。 (工商 ) #聯電 #台積電 #安集 #啟發投顧分析師楊基政 #族群 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》旺季財報利多vs.美大選不確定(倫元投顧提供) 07:432020/10/14 財經 防疫助威 宅經濟股迎十年大潮 04:092020/10/14 投資理財 《晨間解盤》5日線上 短多不變 (日盛投顧提供) 09:062020/10/14 財經 《半導體》南茂Q3營收歷史第3高 Q4有望續揚 10:162020/10/14 財經 《國際金融》華爾街財報季開鑼 大型銀行打頭陣 08:172020/10/14 財經 《半導體》蘋果需求看增 景碩樂登近2月高點 14:482020/10/14 財經 勇士轟垮道奇牛棚 04:092020/10/14 運動天地 玉晶光 駁斥分析師唱衰 04:092020/10/14 證券．權證 《盤後解析》台股守12900、5日線 蘋概股坐冷板凳 14:312020/10/14 財經 iPhone 12亮相蘋果股價跌 專家看法多空分歧 09:352020/10/14 財經 財經熱門新聞 iPhone 12 預約超熱 中華電信官網塞爆 不到1小時額滿 - 財經 大漲攏是假？ 若經濟復甦慢 IMF警告：股市將大跌 - 財經 華為再傳出售榮耀 外媒曝光1080億買家 - 財經 兩岸DRAM整合受挫！高啟全再掀震撼 在紫光看到什麼？ - 財經 看台積電狂掃全球半數EUV慌了？ 爆三星少主親訪ASML拉貨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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