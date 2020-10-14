逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:192020/10/14 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股14日受權值類股壓抑，整場維持震盪格局，盤面上由節能概念股表現最為亮眼，終場大盤下跌27點，以12,919點作收。 加權指數13日逼近萬三關卡後，短線的獲利調節賣壓順勢出籠，以技術面角度，大盤連兩日出現量縮震盪壓回，5日均線卻未跌破，顯見多方氣勢略勝一籌，個股部分採輪動輪漲的模式，只要度過萬三關前震盪，後市仍可保持樂觀看法。 個股方面，本周納入投資組合的立碁，成功站穩所有均線，技術指標MCAD也由綠翻紅，股價14日漲停鎖死。 (工商 ) #立碁 #華冠 #勝一 #投顧分析師 #丁彥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:402020/10/13 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402020/10/13 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:402020/10/13 財經 《半導體》南茂Q3營收歷史第3高 Q4有望續揚 10:162020/10/14 財經 《晨間解盤》旺季財報利多vs.美大選不確定(倫元投顧提供) 07:432020/10/14 財經 董哥真心話／董智森：背祖遞出投名狀 07:352020/10/14 政治 《晨間解盤》5日線上 短多不變 (日盛投顧提供) 09:062020/10/14 財經 十強績優股 傳產股摩拳擦掌 04:102020/10/13 產業特刊 《盤中解析》中小型股拚護盤 12900點有守 10:502020/10/13 財經 華為再傳出售榮耀 外媒曝光1080億買家 14:172020/10/14 財經 財經熱門新聞 大漲攏是假？ 若經濟復甦慢 IMF警告：股市將大跌 - 財經 iPhone 12 預約超熱 中華電信官網塞爆 不到1小時額滿 - 財經 《光電股》茂迪TOPCon高效模組首展 發電效益大升30％ - 財經 - 時報資訊 美政壇亂搞新紓困案嚇壞股市 華爾街大佬警告最慘況 - 財經 iPhone12準備大啖陸市場！都用台積電5奈米 華為新機被打趴？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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