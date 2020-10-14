華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股14日受權值類股壓抑，整場維持震盪格局，盤面上由節能概念股表現最為亮眼，終場大盤下跌27點，以12,919點作收。

加權指數13日逼近萬三關卡後，短線的獲利調節賣壓順勢出籠，以技術面角度，大盤連兩日出現量縮震盪壓回，5日均線卻未跌破，顯見多方氣勢略勝一籌，個股部分採輪動輪漲的模式，只要度過萬三關前震盪，後市仍可保持樂觀看法。

個股方面，本周納入投資組合的立碁，成功站穩所有均線，技術指標MCAD也由綠翻紅，股價14日漲停鎖死。

(工商 )