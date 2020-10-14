低利時代來襲，且市場波動風險因素多，投資方向困擾度加大，許多資產一有利空消息就被大量拋售，大環境震盪加劇要穩固財富，可利用目標到期債的選項，且以持有較短天期標的增加效果，達到不受利率波動所苦的防禦效果。

聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金預定經理人余政民指出，美國聯準會（Fed）提出平均通膨率目標2％，暗示美國的低利率將延續至2023年底，市場也普遍預期目前利率將維持在0.125％，長期下才會恢復到2.5％的水準，在這樣的低利率環境下，短天期債券將在升息動作前到期，更能作為投資人的投資利器，短天期債券不僅流動性較佳，對利率的敏感度也較低，能夠避免利率波動所帶來的風險。

2020年受疫情影響，許多股債上沖下洗，投資人想買卻不敢買，但近期部分國家疫情已逐步受到控制，公司基本面也逐漸好轉，違約風險是大大的降溫。余政民表示，市場資訊繁雜，如何找到相對抗波動又能有擁有穩定收益的資產，目標到期債應是一個選項，只要在不違約的前提下，目標到期債到期收益率將能夠符合進場時的預期目標，持有的期間也能夠不受市場波動影響。

余政民認為，目標到期債擁有不畏市場波動與鎖定收益的雙重好處，若再加上較短的投資年期，投資人將更可靈活規劃未來的資金運用，也能在這混亂的市場中，為自己的資產找到更佳的保障。

(工商 )