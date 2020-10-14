針對開放萊豬相關行政命令，立法院經濟委員會14日朝野立委達成「先公聽，再審查」共識，將擇期召開公聽會後，再進行實質審查，農委會主委陳吉仲表示，農委會將完全尊重朝野協商結果，先公聽再審查，也會如期參加公聽會，至於日程則由立法院決定，農委會全力配合。

立法院經濟委員會14日審查農委第011473960號公告，也就是「國內不可使用乙型受體素，但國外豬牛則不在此限」的公告。國民黨立委因不滿預告期太短，並以程序為由，要求陳吉仲下台，不得報告，朝野吵成一團。

由於國民黨立委要求「「先公聽、再審查」，民進黨立委也沒有表示強烈反對，於是由民進黨立法院黨團總召柯建銘主導朝野協商，並達成共識，由民進黨籍召委賴瑞隆擇期召開公聽會，並在公聽會後再進行實質協商。

對朝野協商共識，陳吉仲會後受訪表示，農委會完全尊重，也將全力配合。

此外，對廣告預算編列的爭議，陳吉仲指出，明年農委會主要公務文宣都有專項編列，今年審計單位來文時，農委會就比照要求。

陳吉仲強調，農委會的文宣廣告都合乎規定，第一有署名，第二有註明是廣告，第三都是為了保護農民，例如，強調國內養豬不使用萊克多巴胺，呼籲所有消費者購買台灣豬，因為百分百不使用萊克多巴胺。

(工商 )