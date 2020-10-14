譚松韻憑著主演《以家人之名》爆紅。(取自譚松韻微博)

金鷹電視藝術節是大陸電視人的最高盛會之一，自2006年開始，每屆金鷹節都會選出一位人氣極高的新生代女星來擔任金鷹女神。2020年金鷹女神由宋茜、譚松韻、江疏影、虞書欣、關曉彤、李一桐、吳謹言和李沁8女星共同競爭，未料女神結果尚未出爐，卻因譚松韻經紀人手滑點讚一則疑似暗諷宋茜沒作品的微博貼文，引爆爭議。

出身自韓國女團f(x)的大陸成員宋茜，不只會人長的美又會唱歌，連演戲也是一把罩，今年憑著在電視劇《下一站是幸福》與宋威龍共譜浪漫姐弟戀，讓她人氣再攀高峰，在金鷹女神的粉絲投票榜方面，也以超過250萬的高票數，大幅領先譚松韻、李沁等人氣女星，被看好將穩穩拿下本屆金鷹女神寶座。

今天是金鷹女神投票最後一天，譚松韻經紀人就被發現日前悄悄點讚了一則內文為「現在的金鷹女神都這麼隨意了嗎，說實話我不太喜歡迪麗熱巴，但一提人家的代表作好歹能說好幾部，宋茜呢，就一個下一站是幸福，一部作品就能擊敗趙麗穎譚松韻拿下兩個獎，無語了，還是在芒果台播的，心疼譚松韻成了砲灰」，引發宋茜粉絲極大不滿，認為譚松韻粉絲投票投不過人怪誰啊？

隨後譚松韻經紀人也緊急在微博道歉，解釋自己是「昨晚在衝浪時手滑點讚了一條微博」，非常非常抱歉，真的不是有意的！同時也再次向被波及的同行道歉，「身在這個行業優秀的人這麼多，能被大家看到能提名的都是優秀的好姑娘，不管最後誰成為了這個女神，都是值得驕傲和祝福的！」

(中時新聞網)