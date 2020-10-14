◎雙鋼印口罩不再限實名制 15日起開放自由販售

中央流行疫情指揮中心9月宣布全面徵用口罩，考量目前口罩產能充足，雙鋼印口罩將提前於10月15日起恢復定額徵用，每日徵用800萬片，其餘產能供應自由市場滿足民眾需求，未來實名制將檢討運作模式，以利符合防疫需求。

◎離台就有事！3日人來台返日後確診

台灣輸出又增3例。中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，近日陸續接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出3例自台灣入境之COVID-19抗原檢測陽性無症狀個案。

◎北市客運業全部血汗過勞！勞動局祭史上最高千萬罰單

血汗司機辛酸誰人知？北市勞動局長陳信瑜14日開記者會宣布，針對客運司機的勞動條件及職場健康保護進行檢查，一查就查出全北市12家客運業者統統違法，大多違反「疲勞三法條」，並以中興大業集團旗下的客運最多缺失，勞動局總共開出985萬元罰單，成為史上最高紀錄，並力拚下半年公車「零肇責」。

◎腎臟名醫江守山詐領健保費 法院判徒刑5月

腎臟科醫師江守山擔任新光醫院醫師期間，涉嫌偽造旗下機能食品公司44名員工的健檢資料，以員工福利方式供民眾到新光醫院免費健康檢查，詐取12萬多元健保費，士林地院依詐欺得利罪，判處江守山有期徒刑5月，得易科罰金45萬元，可上訴。

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(中時新聞網)