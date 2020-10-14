車用、高階IT及網通需求穩定，散熱廠-元山(6275)總經理劉貿文表示，第4季營收可望優於第3季，化解新台幣升值對獲利的影響，預估第4季獲利將與第3季持平，由於公司調整得宜，且東莞新廠效益逐步顯現，下半年毛利率將優於上半年，若全球新冠肺炎疫情沒有太大變化，明年上半年營運可望優於第4季。

元山今天下午應券商要求舉行法說會，為強化公司競爭力，元山於今年第2季調整營運事業結構，將過去熱傳、家電兩大事業群，依產品類別與出貨對象，分為汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業五大事業群，其中BU 1車用電子主攻大中華區及歐洲汽車電子。

截至今年前9月，元山汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業五大事業群營收占比分別為29%、36%、14%、9%及12%。

儘管今年前3季全球車市受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，但因一台車車用平均使用8到12顆風扇，且今年上半年歐洲代理商拉貨相對積極，元山科技今年前8月車用電子營收年成長約8%，不過8月起，歐洲客戶進行庫存調整，預估調整將到11月，影響元山下半年車用電子出貨，雖然宅經濟及醫療相關需求依舊強勁，在車用電子需求轉弱下，也影響到元山下半年營收，不過，儘管營收表現平平，在產品組合較佳及營業費用控制得宜下，元山科技預估，第3季合併毛利率及下半年合併毛利率會比上半年好。

在高階IT與網通事業群部分，元山高階IT與網通事業群包括：電競、5G雲端數據資料中心及伺服器等散熱產品，受惠疫情帶動宅經濟發威，以及遞延的5G需求起跑，今年成長幅度顯著，成為公司營運成長重要支柱。

元山目前有台灣台南及高雄，以及東莞三大廠區，元山集團生產採兩岸分工方式進行，家電與商用電器系統以官田為生產基地，平均月產能可達3萬台以上，包括散熱風扇及模組的電子熱傳系列月總產能則可達300萬台。

至於以生產風扇為主的東莞塔崗新廠於今年開始啟用，目前已投入60萬台風扇機器設備及相關配置，雖然稼動率只有45%，不過已有穩定獲利，全廠區每月最大產能可達120萬台風扇，根據元山科技規劃，東莞廠60%將以車用電子風扇為主，40%用於其他產品應用的散熱模組需求。

劉賢文表示，雖然歐洲客戶進行庫存調整，但車用訂單看起來穩定，能見度已達明年上半年，高階IT與網通產品訂單能見度亦已達明年第1季，看起來第4季獲利與第3季差不多，若疫情沒有太大變化，明年上半年營運可望優於第4季。

(時報資訊)