港人陳同佳涉嫌在台殺害女友，是否來台投案引起各界關注。有香港媒體直擊，協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日（14日）下午現身台灣駐港辦事處，可能是要為陳同佳和他自己申請赴台簽證。

2018年2月，陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後返港，後陳因它案而遭港府判處入獄服刑。在2019年陳同佳即將刑滿出獄前夕，曾透過身兼北京政協的牧師管浩鳴對外表達願來台自首，但台灣政府拒絕給予電子簽證，必須臨櫃申請入境，執政黨也對外表態，陳同佳已遭通緝，即便來台，只有逮捕，沒有自首的問題。

根據香港媒體《東網》報導，今日下午管浩鳴拿著許多文件和護照，出現位於香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處，似乎是要為自己和陳同佳辦理赴台簽證。

面對媒體的詢問，管浩鳴則表示，他今日是來處理私人的事情，而詳情則不便透露，並指出，他暫時不想回應此舉是否和陳同佳赴台投案有關，若有消息會再通知大家。

此外，今日民眾黨立委張其祿今日於內政委員會再度詢問，並希望不要因為政治因素走不下去。內政部長徐國勇回應，主動權在陳同佳，並表示「要來就快來。」

(中時新聞網)