遠傳電信在今（14）日iPhone 12系列正式發表會，開放iPhone 12全系列4款機種的預約服務，稍早之前也率先公佈了消費者的喜好。有意入手的朋友快蘭看看，這是不是你想選擇的款式跟顏色。

遠傳於今(14)日上午11:00起開放iPhone 12全系列線上預約登記、遠傳行動客服APP(遠傳心生活APP)線上登記。遠傳指出10分鐘內預約瀏覽人次衝破萬人，證明果粉對於iPhone首款5G新機反應熱烈。

根據遠傳預約登記活動截至15:30統計，iPhone 12系列預約量較2019年同期成長3倍之多。四款新機中，以iPhone 12 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過5成，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65%，顯示大螢幕、大電量與大容量的旗艦戰力，更符合5G時代的果粉胃口。此外，全新顏色太平洋藍席捲超高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預約用戶青睞，獲得7成以上預約用戶選定，其次為石墨色與金色。iPhone 12因價格親民，不少果粉搶著登記藍色和綠色，容量以128GB最受歡迎。

針對iPhone 12系列預約，遠傳祭出網路門市加碼送原廠配件購物金$1000、抽Nintendo Switch瑪利歐雙重包(市價$13640元)的優惠，更邀請今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案用戶，回娘家升級換iPhone首款5G新機，再享破萬元購機折扣！並將於10/23起全台直營門市直營/加盟/德誼及網路門市開賣iPhone 12/ iPhone 12 Pro！

(科技)