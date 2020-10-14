曾稱病毒是陸實驗室人工合成的香港流亡科學家閻麗夢再次發表論文，這次不僅堅持先前新冠病毒是實驗室造出，更稱是中共暗中推動的生化武器，並嗆其他科學期刊與研究者等數個當事方不顧科學而與中共「勾結」，引起大批網友關注。不過，由於此一論文與上篇同樣缺乏同儕審查，多位頂尖科學家也稱閻麗夢的論文缺乏科學根據，讓外媒形容科學界除了找尋對抗新冠疫情之際，還要忙於打擊假訊息。

發表首篇論文指控病毒是出於實驗室之後，雖然閻麗夢的推特很快遭到關閉，且相關新聞也遭臉書標明「不實訊息」，但她仍推出第2篇論文。據《每日郵報》9日報導，閻麗夢再次透過Zenodo平台發表論文，並稱新冠病毒是北京的「超限生物武器」，其規格已解放軍詳列的生物武器標準，影響不僅已遠遠超越典型生物武器，甚至稱被作為武器的病原體應是蓄意外逸而非意外。

此外，並對於學術界不重視「病毒人造說」，該論文也嗆這種科學謊言的規模與本質，正凸顯公衛界與學術界的腐化程度。

不過，《紐約時報》指出，多位科學家仍反控閻麗夢的論文缺乏科學根據。哥倫比亞大學公共衛生學院感染與免疫中心的美國病毒學家和副研究員拉斯穆森（Angela Rasmussen）就在閻麗夢發表的當日在推特上表示，「閻麗夢的第2篇研究比首篇還要更扯，她堅稱已記錄在基因銀行如RmYN02、RaTG13等新冠病毒都是『假的』，並稱在中共的陰謀下，才讓新冠生冠武器有自然演變的外觀」的說詞，根本是偽裝成科學證據，但實際上只是徹頭徹尾的災難。

Getting in front of this now. Dr. Yan Li-Meng just dropped a new Steve Bannon-sponsored preprint on the origins of #SARSCoV2 and...guess what it's about: pic.twitter.com/gUS5VGHhdy — Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) October 8, 2020

耶魯大學疾病生態學家奧格布努（Brandon Ogbunu）也表示，科學界要想確定這個病毒傳播鏈中到底是哪些動物攜帶了病毒，可能需要相當長的時間，但這不可避免地令病毒起源描述中的某些部分含糊不清，這也給了陰謀論者利用進行仍在調查的問題，借題發揮。

《紐時》先前報導也指出，閻麗夢所上傳論文的網站「Zenodo」是不需要經過科學界同儕審查，反讓外界加深質疑她的政治動機。而在研究首頁中就指出該報告是受到「法治社會」（Rule of Law Society）以及「法治基金會」（Rule of Law Foundation）支持，兩個組織皆由川普前軍師、極右翼主義者班農（Steve Bannon）與流亡的陸富豪郭文貴所成立。

(中時新聞網)