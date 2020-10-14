國內昨再傳台商返國確診個案，距離前一例已有8個月時間，今大陸網友爆料指染疫台商為面板大廠友達光電的台籍員工，友達稍早證實，確實是該公司的台籍幹部，現已在醫院隔離治療中。

中央流行疫情指揮中心昨公布，新增一名自大陸返台的確診個案（案530），該個案為40多歲男性，於2月赴大陸江蘇工作，10月11日返台休假，因入境時出現咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢，昨天（13日）確診。

今大陸網友爆出，染疫者為光電大廠友達的台籍員工，並指該員工曾於大陸十一長假赴青島旅遊，友達表示，確診患者確實是該公司的幹部，但該名員工在長假期間僅在昆山活動，並未如網傳說法，前往青島旅遊。

根據指揮中心昨天的說法，確診台商返台前，在10月1日出現流鼻水及有痰等症狀，但僅自行買藥服用，未在當地就醫，其辦公室有另2名同事有感冒症狀，也自行服藥未就醫。個案於10月11日返台休假，入境時在機場進行採檢，於13日確診，目前住院隔離治療。而案530距上一例台商返台確診個案已有8個月時間。

至於案530的密切接觸者，指揮中心表示，已掌握個案同班機接觸者共17人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，7人為機組員，未入境。

對於傳出案530的江蘇台商為光電大廠友達台幹，指揮中心發言人莊人祥並未正面回應，僅表示不針對個案進行回應。

友達公告全文如下：

友達光電今（14）日說明其1位外派大陸員工於本月11日入境返台時，主動通報有感冒症狀（咳嗽、流鼻水）但無發燒，即時於機場進行採檢，經檢驗結果為陽性並隨即進行隔離觀察，目前配合疾管局政策於醫院進行症狀治療。員工目前健康狀況良好，公司將持續關切並提供相關協助。

友達昆山廠昨夜配合當地政府疫調，全廠員工接受核酸檢測，今晨檢驗結果公布血清檢驗無異常。廠內目前維持正常運作無影響，公司也全面啟動BCP營運持續計劃，進行跨廠區產能調度安排。

同仁十一長假期間僅在昆山市小區活動，多數時間也配合公司輪調值班，並未到青島地區。行動軌跡單純，當地政府亦有軌跡紀錄，要請媒體勿信網路傳言，公司非常感謝對公司與同仁的關心。

自新冠肺炎疫情發生以來，友達成立跨廠區跨部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控，展開相關應變措施。在台灣與大陸各廠區，持續落實員工主動通報和自主健康管理。對訪客及承攬商實施入廠實名制管制措施，需全面量測體溫，各廠區亦加強環境消毒。

友達大陸廠區配合當地政府法令與疾管機關檢疫要求，此事件不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。

(中時新聞網)