樂天Kobo電子書在台推出服務已滿4週年，為提供民眾更多良好的閱讀體驗，今（14）日正式宣布電子書閱讀器新增英漢字典功能，即日起開放軟體更新並支援全系列機型，滿足台灣讀者閱讀英文書的翻譯需求，提供更優質與方便的閱讀體驗。

此次閱讀器加入英漢字典功能，是與無敵科技旗下字典學習軟體Dr.eye譯典通合作，Dr.eye譯典通為華人地區知名的字典翻譯品牌，提供專業內容與客製化軟體服務。即日起，讀者可於閱讀器螢幕上方點選更新圖示按鈕，即可進行更新，再至「語言和字典」下載安裝英漢字典就可輕鬆完成，立即使用字典功能，在瀏覽原文電子書或遇到不懂的英文單字時，可隨時使用內建字典服務；Dr.eye譯典通英漢字典內含超過10萬個單字，並有音標、詞性、完整釋義等豐富內容，用戶只要長按欲查詢英文單字，即顯示中文釋義內容於對話方塊中，用戶閱讀時隨查隨看更便利。

樂天Kobo營運本部長周立涵表示，「樂天Kobo為跨國性電子書平台，站上擁有超過600萬中、外文書籍，可一次滿足多國電子書的需求，除繁體中文書籍已超過11萬本，眾多英文書籍也是台灣讀者快速閱讀英文書的管道，積極回應讀者期待，此次新增的英漢字典功能支援全系列機種，讓閱讀英文書籍更便利也更簡單！」

樂天Kobo積極強化讀者實際體驗，十月份在環球中和店的二樓將有為期一個月的快閃店，電子書具備隨時隨地閱讀、節省空間的特性，相當適合通勤，以及喜愛隨時閱讀的族群，此次快閃店第二站來到環球購物中心中和店，讀者在購物之餘，也能停下腳步來操作體驗，為自己找到另一種享受閱讀的方式。

台灣電子書市場快速成長，樂天Kobo除擁有多語言藏書優勢外，也持續與出版社合作拓展中文有聲書藏書量，根據樂天Kobo研究顯示，有聲書對多數用戶而言，是增加閱讀時間的方式之一，像是開車、旅行以及在做家事的同時，也能利用有聲書達到閱讀的效果，除了超過數萬本的外文有聲書，中文有聲書也逐步增加，此次也推出「聽，也是種閱讀」有聲書特展，精選書享8折優惠，無法閱讀的同時，不如就用聽的，達到與閱讀一樣的效果。

除此之外，樂天Kobo每週更精選六本暢銷書籍，優惠期間享85折優惠，如商周出版《反市場：JG股市操作原理》是作者綜合自己專職操作生涯，教你利用反市場「不一樣」的精神來獲利、日出出版《借錢》作者則是從歷史和實踐的層面來探討，對於歷史愛好者和金融相關人員來說，一定不可錯過。另外若想了解快速學習的能力，則可選擇方言文化《加速式．子彈學習法則》對職場能力能夠有效有快速的提升。

(科技)