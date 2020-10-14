全球股市近期表現震盪，不過還是有表現強勢的指數，陸股在十一長假後表現氣勢如虹，短短三個交易日至13日止，深圳綜合指數大漲7.19％、上證指數也上漲4.4％，而代表科技的費城半導體指數再度創新高、生技醫療指數也是表現亮麗，這些強勢指數也帶動相關基金淨值上揚，統計投信發行的海外股票基金共有95檔淨值創下新高，其中，大陸相關基金就有45檔之多。以近一周績效來看，群益華夏盛世基金9.25％表現居冠。

投信法人表示，陸股十一長假後開紅盤，長假後內外資積極挹注，大陸股市後市看俏，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，3月以來社會融資增速持續上揚，信用擴張明顯加快，反映企業開始願意籌資來做資本資出，這也解釋新冠疫情後經濟需求較快修復的原因。

從資金面來看，全球資金持續流入大陸股市，大陸股票已成為全球資本市場重要的組成部分。從過往國家市值占比與指數權重的匹配經驗來看，大陸股票未來可望在國際主要指數持續上調權重，在A股交易與配套制度更加完善後可以預見。另一方面，A股市場的基本面和估值優勢是吸引外資流入的根本原因，在美元走弱的環境下，較高的回報率將吸引更多資金投資。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰指出，接下來即將進入大陸十四五規劃階段，「國內大循環」將成為大陸下一個十年的發展方向。近期大陸政策制定者在多場合提到形成「國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」。目前因為肺炎疫情加劇，導致去全球化趨勢，而大陸經濟對外依存度較高，極度需要發展國內大循環來對沖潛在風險。

然而，這一發展方向其實已經是進行式，尤其是大陸發展比較快速的產業，如汽車行業。大陸汽車年銷售兩千多萬輛，創造龐大的消費商機，也支撐起不小的就業市場。整體而言，後續國內大循環相關產業鏈表現值得期待。

(工商 )