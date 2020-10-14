挾通路以令產險公司，金管會出手管理。台灣一年要銷售40多萬輛新車，車商保代藉著強勢銷售通路，要求產險公司提供量身訂作保單、高佣金或獎金、分潤等，讓產險公司頻吃罰單，金管會也決定出手，從6月1日起，13家車商保代必須列出代理的所有產險公司，供購車民眾自行勾選，將選擇權還給消費者。

保險局強調，產險業者自己不能抗拒車商通路，配合提供高佣金、禮券、各式回饋，合法合規的部分沒問題，但若有違規，抓到就是重罰；但對於車商保代，保險局第一步要求比照銀行銷售住宅火險、地震險的方式，將所代理的產險公司列成表格，交給客戶自行選擇，消費者若聽從業務員建議選擇保單也合法，就怕車商保代沒有提供更多選擇。

民眾購買新車，一般都會為愛車投保保費較高的任意車險，如無論什麼原因造成車體毀損都理賠的甲式車體損失險，另外還有竊盜險、三人責任險及各式附加險，而車險亦是產險業極重要的業務，且新車損失率較低，還是有一定的賺頭。

不過，國內大型車商幾乎都有成立保代公司，代理車險保單，據保險局統計，目前國內共13家車商保代，即和安、台灣賓士、德鎔、順益、六和國際、台灣本田、百泰、協進、南陽、凱興、華中、福斯國際、福灣等保險代理人公司，即涵括台灣大部分新車的銷售通路，也挾著強大的新車銷售量，要求產險公司配合，否則就停止代理其車險。

但也有車商直接有自家產險公司，如和泰汽車即投資有和泰產險，裕隆亦投資有新安東京海上產物。

保險局表示，先前有民眾客訴，表示買車時，車商保代業務員不提供其想要的車險保單，選擇性極少，但保險局調查後並無具體證據，不過，為了強化消費者保障，保險局還是要求13家車商保代從今年6月1日起，必須提供消費者所代理的車險清單，供消費者自行勾選投保，且消費者必須簽名。

產險業者表示，此表格並車商保代的強勢作風並不會有影響，但可能作為未來內控制度檢視之用；保險局也表示，產險業者自己要去面對銷售通路，不是靠保險局永遠擋在前面。

(工商 )