數位服務應用加值商上奇科技（6123）14日公告第三季財報自結數，歸屬母公司稅後純益達新台幣7,866萬元，較去年同期增加三成，寫下歷年新高；稅後每股盈餘為1.37元，也寫下歷年新高表現。

上奇科技14日公布第三季營運表現，單季營收14.12億元，較上季成長37％，惟較去年同期減少8％。第三季營業利益為新台幣1.07億元，較上季成長1.1倍，年增13.7％，為歷年次高，第三季營業利益率則為7.6％。

獲利部分，第三季單季稅後純益7,866萬元，年增三成，稅後每股盈餘1.37元，雙雙寫下歷年新高表現。

上奇表示，以第三季來看，獲利表現主要是來自集團雲端服務及數位印刷事業有亮麗的成長表現，加上集團的事業及營運產品組合轉型優化，訂閱型經濟所帶來的經常性收入（ARR）穩健成長，以及亞幣匯率升值等為整體獲利挹注貢獻。

再以近期的9月營收來看，9月營收5.72億元，較上月成長34％，惟較去年同期減少6.6％，主要是去年同期有香港校園專案推廣且無疫情影響，相對基期較高。不過香港校園9月陸續開學、提增營收貢獻，加上雲端與數位印刷服務事業也對營收也有挹注，因此9月單月營收較上月成長。

(工商 )