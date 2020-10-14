台中市第一分局繼中派出所接獲1對越南籍移工情侶報案，陳姓男移工表示，他同鄉女朋友到台灣不久，到台中玩時，不慎將包包遺忘在計程車上，內有她一整個月的薪水。員警與2人語言不通，經過一番比手畫腳後，警方就調閱相關監視器影像，3小時內找到計程車運匠，幫情侶找到遺失的皮包。

住在彰化的陳男，在10月10日中午12時許向繼中派出所報案指稱，他的同鄉女朋友剛來台灣不久，還不會說中文，當天放假將剛領的月薪全數帶出門，到台中市玩，他們與5個朋友搭計程車到十甲東路下車，沒想到女友的黑色皮包遺忘在車內。

陳男說，所搭乘計程車要開車時，司機「先倒退，然後再往前開」，讓他們印象深刻。陳男女友傷心地說，她整個月的薪水都放在包包內，如果不見了，生活費就沒著落了。警方與兩名越南籍台供情侶語言溝通狀況不佳，警方詢問上下車地點及計程車外觀等季節，大都以「比手畫腳」溝通。

警方調閱他們上車地點的監視器畫面，並在過程中不斷與兩位移工討論他們搭乘計程車的外觀及車行的細節，並根據監視畫面線索，聯繫計程車運將，好心的運匠還將遺失物歸回，警方在短短的3小時內就將這對越南情侶找到遺失的包包，陳姓移工非常開心警方耐心的幫忙。

(中時 )