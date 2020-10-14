港媒稱管浩鳴疑赴台辦事處辦簽證 士檢：毫無所悉 17:332020/10/14 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港媒體今下午拍到管浩鳴（右）親赴台北經濟文化辦事處，至於是否辦理簽證一事，承辦案件的士林地檢署表示毫無所悉。（報系資料照／台北報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港女命案凶嫌陳同佳日前表達來台投案意願不變，本月12日理律法律事務所發聲明指書狀已送士林地檢署，表明陳同佳來台意願。14日下午4點，香港聖公會教省秘書長管浩鳴，親赴位在香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處，被媒體拍到手上拿著一疊文件，逗留10分鐘後離開。 港媒報導，管手上拿著的文件內有護照，相信是陳同佳及他本人申請赴台的文件，管則說來台灣辦事處「有點事」，並未證實是否與簽證有關。 士林地檢署對此表示，尚未接到通知，簽證一事「毫無所悉」，重申陳同佳來台處理情形，一切依法處理。 (中時 ) #陳同佳 #管浩鳴 #辦事處 #簽證 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軍情局不派人 陳虎門不信台諜案 04:102020/10/12 兩岸要聞 央視今晚播出台諜報導 屏東顧問李孟居供述：做錯事傷害祖國 20:552020/10/11 兩岸 台商返國確診 友達證實昆山廠台幹染疫 17:262020/10/14 生活 大陸國安機關組織迅雷─2020專項行動 破獲數百起台諜竊密案 04:102020/10/12 兩岸要聞 少龍猥褻女信徒 佯稱「道主」開藥 遭起訴求刑 09:502020/10/12 社會 陳同佳欲來台投案 蘇揆：台灣不是殺人犯隨便來去的地方 20:042020/10/12 政治 警追館長槍擊案 掃蕩竹聯寶和會 04:102020/10/09 社會新聞 陳同佳案 士檢籲港府務實回應我方司法互助請求 18:142020/10/12 兩岸 短評／兩岸諜諜不休 04:102020/10/13 時論廣場 陳同佳到底何時來台投案 徐國勇：主動權在他自己手上 12:362020/10/14 政治 兩岸熱門新聞 台灣驗核酸超貴 國台辦：為控制疫情盼理解配合 - 兩岸 吳釗燮邱義仁釋善意？陸國台辦：兩岸事務不容外力干涉 - 兩岸 台諜案 陸委會：已透過國台辦要求同意家屬赴陸探視 - 兩岸 野外炒飯 蔣就愛這一味 - 兩岸藝文 - 旺報 周恩來搭檔鄧小平 巴黎賣豆腐──從餐桌看政治（五） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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