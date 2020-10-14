港女命案凶嫌陳同佳日前表達來台投案意願不變，本月12日理律法律事務所發聲明指書狀已送士林地檢署，表明陳同佳來台意願。14日下午4點，香港聖公會教省秘書長管浩鳴，親赴位在香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處，被媒體拍到手上拿著一疊文件，逗留10分鐘後離開。

港媒報導，管手上拿著的文件內有護照，相信是陳同佳及他本人申請赴台的文件，管則說來台灣辦事處「有點事」，並未證實是否與簽證有關。

士林地檢署對此表示，尚未接到通知，簽證一事「毫無所悉」，重申陳同佳來台處理情形，一切依法處理。

(中時 )