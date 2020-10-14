犯下港女命案的陳同佳放話來台投案，卻始終不見現身，引發台、港官方政治口水互噴，法務部長蔡清祥14日再次重申，籲港方基於共同打擊犯罪精神，提供相關事證，一定要讓犯罪者繩之以法。

陳同佳在10月2日透過聖公會教省秘書長管浩鳴對外發放錄音，表示會在本月內前往台灣自首，也已通知台灣代表律師處理後續事宜。不過，當時發佈通緝陳同佳的士林地檢署及追緝凶犯的刑事警察局都表示毫無所悉。

直到10月12日才由理律法律事務所凃榆政律師發出聲明，指向士檢提出陳報狀；目前進度是士檢已接獲律師凃榆政、賴文萍、蔡彥守署名的陳報狀、陳同佳署名的刑事陳報狀及委任狀，並表達陳來台接受刑事審判的意願。

不過，行政院長蘇貞昌卻在日前對陳同佳來台一事喊話表示，台灣不是殺人犯隨便來去的地方。讓陳來台投案再生變數。

蔡清祥則重申，陳同佳是通緝犯當然會依照國家的法律來處理，關於台港司法互助內容，也呼籲港方基於共同打擊犯罪的精神，提供相關事證，一定要將犯罪者繩之以法。

(中時 )