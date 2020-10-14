近來進出新竹火車站的民眾，明顯感受到車站不一樣了！1913年完工的新竹車站，至今逾百年，在採用台灣設計研究院「減法設計」後，整個內部空間看起來明亮簡潔，不少網友驚呼「台鐵有希望了」！

主站體落成至今達107年，如何在維護百年古蹟與開創全新元素間取得平衡，是一大挑戰，但新竹站做到了。台灣設計研究院透過減法設計，以不觸碰古蹟本體為原則，用更新的概念展現車站氣質，如使用LED平板燈簡化天花板線條，讓大廳更明亮簡潔。

新竹站大廳微改造，簡約線條更顯明亮。（何立雯攝）

台灣設計研究院在臉書透露，新竹站具國定古蹟身分，在《文化資產保存法》下不能任意變動及修改，間接提高設計困難度。後來團隊提出「微改造」計劃，把售票亭立面、天花板、售票機、指標示等各種元素重整設計，原本看上去雜亂的車站大廳，頓時親民友善。

看到新竹火車站大變身，網友驚呼「超美！感覺台鐵有希望了」、「台鐵終於有救了」、「很有質感，不再陰暗」、「下一個是不是可以改造中壢車站啊」。

售票機重新設計，嶄新視覺令人眼睛一亮。（何立雯攝）

(中時新聞網)