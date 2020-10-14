三立、My video新戲《未來媽媽》三位主角郭書瑤、劉品言、張寗，14日為戲合體，一起出席「WOMEN’s TALK 女人心事」記者會，未婚的郭書瑤、劉品言拍完該劇對於凍卵一事有天差地別的不同抉擇，郭書瑤覺得順其自然就好，因為生小孩不是我們想要或不要，而是老天給不給，生不生得出來都是有原因，不會有的還是不會有；劉品言則笑說，這是她近期演過最像代言人的角色，拍完戲後更堅定想要去凍卵，如果不是最近正在拍新戲《華燈初上》，擔心賀爾蒙變化影響身材，可能會直接去做了，因為就如同她劇中有一句台詞「像我這樣的人不想被選擇，想要擁有選擇權」，當她自己有能力決定要不要生小孩，她就會去做這件事！

劉品言透露，因為閨蜜的熱切邀請，她曾有進入產房陪產經驗，第一次進產房的她，以為站在角落、邊邊位置不打擾醫生、護士即可，沒想到卻錯站位置，不僅在「搖滾區」，還是一覽無遺的「C位」，全程目睹閨蜜順產約3小時的全程。她看著護士將手伸進「神秘的洞」，以手把嬰兒的頭慢慢順進產道，中間還包括產婦要用力，把胎兒擠到產道，時間漫長到讓她驚嘆「產道有那麼遠嗎」。她說陪產的前10分鐘還很精神滿滿的幫閨蜜加油打氣，2個小時過去，連她自己也累了，笑說因為不好意思先走，只好一直待到結束，她奉勸還單身且有想要生小孩但還沒心理準備的的人「不要陪產」，「因為我知道得太多了！」

郭書瑤覺得生小孩不是想要就會有。（三立提供）

本身很喜歡小孩也很會逗小孩的郭書瑤，時常去找護理師朋友或是去照顧朋友的小孩，很有小孩緣的她讓劉品言開玩笑說小孩只要趴在她身上就會喜歡她了，郭書瑤拍完《未來媽媽》有很大感觸，認為自己不會去凍卵，應該順其自然不強求，愛小孩的她覺得領養也很好，拍完後得到的體悟是「不是自己選擇要或不要，是老天決定給或不給。」拍戲喜歡身歷其境的郭書瑤表示曾建議導演讓她真的打排卵針，想呈現人工受孕的辛苦給觀眾，笑說但是導演很膽小，很保護他們，也怕太真實呈現嚇壞觀眾，因此作罷。

劇中飾演豪門貴婦的張寗，現實中已婚有小孩，透露大家想像不到生小孩的辛苦，護士需要用手進入產道測試是否能生產，必須要一整隻拳頭在產道裡才能叫醫生來，她當時從前一天中午一直到隔天早上9點才順利把小孩生出來，那是此生經歷最痛的經驗，但後來發現最痛的是之後的漲奶、擠奶，有孩萬事足的她說，但一切痛苦都會遺忘，也只有媽媽能甘之如飴承受這樣的痛，在旁的劉品言不忘虧男主角禾浩辰：「像他拉拉筋就說會痛了！」

《未來媽媽》劉品言、郭書瑤、張寗為戲合體，一起出席「WOMEN’s TALK 女人心事」記者會。（三立提供）

劉品言暢談凍卵話題。（三立提供）

從已曝光的片花發現，劉品言劇中似乎是已婚的馬志翔的小三，她解釋，劇中兩人應該是互有情愫，但「婚內單身」的對方沒有做任何糾纏，她還來不及變小三；戲外，她坦言確實遇過約會過幾次的對象竟然是已婚男，「當時不知道對方已婚，約會幾次後，才不小心知道人家有婚姻！」原本被蒙在鼓裡的她，是經由朋友提醒「不太確定妳知不知道，他有一段婚姻，不知道結束沒」，她為此還認真約了一頓晚餐，在談笑聲中問「聽說你有一段婚姻，結束了嗎？」對方知道瞞不住了才直接說出來。言言強調，她這一、兩年都只有約會，不會才兩、三次約會就把重心放在這個人身上，談感情沒像以前這麼用力了。

(中時 )