近年來不少年輕人投入政壇的意願增加，一名22歲、來自高雄的黃大維，將參加2022年鳳山區文山里的里長選舉，並在今年7月創立粉絲專頁，除分享理念外，也大方曬出自己「青春的肉體」。黃大維坦言秀肌肉是為了吸睛，健身了六年，體態的維持代表對人生的態度：堅持、努力、執著，但更希望吸引大家的會是內在。

黃大維在臉書表示，「我從小就有個夢想，那就是希望有一天可以對社會有所貢獻」，決定參選2022年文山里里長，幫里民們解決生活上各種麻煩事。

黃大維明白自己在年紀、經歷上會受到質疑，但他直言，不越級打怪，從小湯圓搓起，「雖然里長不屬於政治人物，但他一樣是該為民服務，這樣我就更向前了一步」，並透露先前曾在健身房擔任巡廠三年多，從基層看社會，維持「安全、衛生、無風險」的環境是我的職責，也做過粗工、餐飲業、台銀。

22歲的黃大維，將參加2022年鳳山區文山里的里長選舉，坦言秀肌肉是為了吸睛。（圖／摘自黃大維臉書）

22歲的黃大維，將參加2022年鳳山區文山里的里長選舉，坦言秀肌肉是為了吸睛。（圖／摘自黃大維臉書）

黃大維說，「雖然大多數留言都不是正經的，但還是很開心」，而粉專是由自己和另一個好兄弟共同經營，雖然兩人並非出生於政治世家，當初會想要參選里長也是想要為社會現況做改變，就算最後沒選上也當作是拿保證金買個經驗，除感謝大家的支持外，也會虛心接受批評。

網友也紛紛給予肯定，「看到年輕人有意願且願意出來為地方服務是很棒的」「加油，之後願意考慮去當服務處志工」「太棒了～上進有為年輕人」，文山區華興里里長陳峙穎也留言說「謝謝鮮肉願意投入地方服務」。

(中時新聞網)