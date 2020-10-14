北市議員汪志冰指出，自強隧道中的「故宮瑰寶大道」，耗資1.8億元設置裝置藝術，但卻擺爛11年；公園處允諾，12月8日改善完工。（北市文化局提供／張穎齊台北傳真）

北市議員汪志冰（右）指出，自強隧道中的「故宮瑰寶大道」，耗資1.8億元設置裝置藝術，但卻擺爛11年；公園處長陳榮興（左）允諾12月8日改善完工。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

北市府為形塑自強隧道為出入故宮的門戶意象，曾於11年前花費近2億推動「故宮瑰寶大道」計畫，以公共藝術概念，對自強隧道進行美化工程，但議員汪志冰發現，隧道內的美化裝置年久失修，顯得燈光黯淡又破舊，對重要觀光門戶美化大打折扣，放著擺爛。公園處回應，12月8日就會改善完工。

自強隧道全長逾800公尺，市府統計每日最大車流量逾3000輛車，為強化自強隧道與故宮連結，市府2009年斥資1.8億元推動「故宮瑰寶大道」計畫，由文化局規畫在隧道內的5處橫洞聯絡道，分別設置中國各朝代的「蟠龍」、「翔鳳」圖騰，並以透光玻璃馬賽克，鑲在還氧樹脂版上的方式呈現，光源由上而下呈現。

汪志冰指出，然而2010年裝置完工啟用後，不僅滲水問題未獲改善，隧道內光線也過亮，影響行車安全，且燈具突出導致機車騎士經常撞壞，封道維修更造成壅塞，浪費公帑又擾民。

「觀光蒙塵！」汪志冰直言，如今燈具已無運作，整個隧道不但看不到「蟠龍」、「翔鳳」瑰寶之美，且晦暗破舊，使得原本的美意盡失，公園處不僅沒維護，也不打算拆除，應提出具體作法，別再紙上談兵、光說不練。

公園處長陳榮興答覆，自強隧道有2個孔，每個孔有5段透光玻璃馬賽克，每段馬賽克又有4盞燈，所以整條隧道共40盞燈，今年剛好要將燈光照明更換設計，改作LED燈，光源並以由下而上的投射方式，耗資1900萬元，將在12月8日完工。

(中時 )