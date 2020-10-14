「大樂透」中秋加開100組100萬元活動自9月15日起跑，截至13日共送出77組100萬元，總中獎注數為84注，尚有23組100萬元未發出，因此，台灣彩券預估，10月16日每組獎金最高可望翻5至8倍。

台灣彩券表示，16日（本周五）是「大樂透」中秋加碼最後一期，將加開最後23組100萬元，由當期所有中獎組數均分總獎金2,300萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。台灣彩券預估周五開獎的「大樂透」銷售金額約為1.5億元，依機率計算，加碼獎項約開出3至5組，若皆為一注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾，有機會抱走約500萬元至800萬元的獎金，為原獎金的5至8倍。

台彩指出，「大樂透」中秋加開100組100萬元活動，截至昨日累計開出77組100萬元，共84注中獎，其中70注為一注獨得，比例高達83％。這84張中獎彩券平均單張投注金額為366元，77％採用電腦選號，而有10％幸運兒是採用包牌方式抱走加碼獎金。特別的是，今年中秋創新增開的「獎金倍數球」，在前8期的開獎中就有5期開出2倍（含）以上的倍數球，比例高達62.5％，超越理論值40％，提前送完5,000萬元倍數球獎金。

台彩指出，除了「大樂透」和「BINGO BINGO賓果賓果」中秋加碼活動進入倒數階段外，15日開獎的「威力彩」有機會中2億元頭獎，貳獎預計上看6,800萬元，若一注獨得，將是公益彩券第4屆（103年）以來次高的貳獎單注獎金。「威力彩」貳獎只需要對中第一區的6個獎號，中獎率約為315.5萬分之1，為頭獎中獎率的7倍。

(工商 )