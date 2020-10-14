歐股周二因嬌生疫苗暫停開發而出現跌勢。周三早盤則止住連四個交易日的收黑，出現復甦力道。

周三泛歐Stoxx 600指數先跌後漲，早盤小漲0.83點或+0.22%，為371.79點。汽車股、銀行股和科技股的上漲，抵銷了旅遊休閒股和能源股的下跌。

寄望於美國和歐盟推出新一輪刺激方案，協助歐股在近期抵抗賣壓。但疫苗開發受阻以及歐洲疫情近周的惡化趨勢，為削弱市場買氣主因。

多數國家交易溫和，倫敦FTSE指數因英鎊下跌而小漲0.4%。然英國本周四與歐盟的談判期限將至，有分析師認為英國可能會延長談判期限。歐盟執委會主席已表示，已準備好英國無協議的脫歐。

義大利基礎建設公司Atlantia飆升9.1%，為STOXX 600早盤表現最好個股。該公司正就集團出售公路資產，與國有銀行Cassa Despositi e Prestiti進行談判。

英國外包公司Bunzl大漲5.5%。該公司預期下半年營業利潤率將微幅上揚，營收將強勁成長。

據Refinitiv整體觀察，在泛歐STOXX 600成分股的公司中，第三季企業獲利將年減36%，小於第二季的暴跌50.8%。

(時報資訊)