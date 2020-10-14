外交部今天舉辦非政府組織國際事務會成立20週年茶會，並頒發 NGO 六大領域傑出貢獻獎。外交部長吳釗燮致詞表示，雖然「Taiwan Can Help」是這幾年才紅起來的標語，但各位NGO伙伴早就扮演了實踐者。外交部和各位先進有共享目標，也建立相輔相成的夥伴關係，將持續為台灣、為世界做出貢獻。

吳釗燮說，台灣外交環境特殊，但不論在醫療、性別平權、人道救援，台灣NGO都在各領域發揮暖實力與影響力。舉例來說，台灣民主基金會對各國深化民主人權有貢獻；勵馨基金會在性平推動有亮眼表現；國際人道救援方面，慈濟基金會總是在各國有難的時候向世界展現無私大愛；台灣路竹會持續在世界國國培訓醫療人員，大家也知道，路竹會就是讓我們和索馬利蘭建立關係的重要橋樑。

路竹會會長劉啟群則代表NGO致詞表示，政府體制龐大，管的事情太多，但是在很多領域無法了解問題核心，而NGO在特定領域會比政府更了解問題。

劉啟群說，NGO與政府存在三種關係，分別是合作關係、競爭關係、監督關係。合作狀況是當目標一致、作法一致，大家合則兩利；當目標一致但立場不同，可以形成良性競爭；而政府會有輪替制度，NGO則可以提出建議，溫和監督政府。

外交部為落實「全民外交」理念，於2000成立「非政府組織國際事務委員會」，以積極推動我國參與國際非政府組織，彰顯我國回饋國際社會的意願與能力；另於2012年配合行政院組織改造更名為「非政府組織國際事務會」。外交部盼藉由舉辦茶會回顧過去20年重要歷史時刻，並展望未來建立政府與NGO間更緊密的夥伴關係。

(中時 )