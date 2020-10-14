國民黨革實院長羅智強昨天爆料指「中天關定了」，行政院以「毫無根據」否認。羅智強今在臉書引港星周星馳的電影《武狀元蘇乞兒》中，皇上想要解散丐幫的橋段，大酸民進黨政府想關中天的邏輯，就像電影中的皇帝一樣可笑。

羅智強在臉書發文。

皇上：你中天弟子幾千萬，一天不解散，叫朕怎麼安心？

蘇乞兒：中天有多少弟子，不是由我決定，而是由你決定的！

皇上：我？

蘇乞兒：如果你真的英明神武，使得國泰民安，鬼才看中天……

羅智強說，當年《武狀元蘇乞兒》的這個橋段，大家都覺得，是在繞個彎勸告北京當局，套用到現在的民進黨身上，卻是意外的貼切。

羅智強說，中天是監督民進黨沒錯，但如果民進黨做得很好，會有人想看中天嗎？現在民進黨不反省自己，只想著怎麼把中天關掉，就像電影中的這位皇帝，認為只要解散了丐幫，自己的政權就高枕無憂了，一樣的可笑。

(中時 )