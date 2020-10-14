俄羅斯克拉斯諾達爾市(Krasnodar)，日前發生一起離奇竊盜案，一名看似年僅20歲左右的妙齡女子，被超市監視器拍到行竊畫面，讓業者與警方驚訝的是，這名女子不僅當眾撩起連身洋裝，還把內褲當成宛如小叮噹百寶袋，偷來的6件物品，全往內褲裡面塞，店家已公布監視器畫面，請大家幫忙揪出這名女賊。

據英國《每日郵報》報導，店內工作人員在查看監視器畫面時，意外發現一名穿著灰色洋裝的黑髮女子，竟然把偷來的物品塞進內褲，成功行竊。

影片中可以看到，女子打開冷藏櫃後，迅速將飲料塞到內褲裡，隨後又用同一手法，把偷來的香腸與肥皂塞進內褲裡，結果從她身旁經過的一名男子，完全沒有發現她的竊盜行徑。

這起竊盜案發生在5日下午五時許，超市後來在網路公布影片，希望大家能幫忙揪出這名女子，不料引發網友熱烈討論，有人笑稱：「女子內褲根本就是無底洞」、「她的內褲有魔法吧，什麼都裝得進去」、「如果用內褲就能獲得香腸和肥皂，我們幹嘛還要工作」。

(中時新聞網)