預見過網際網路泡沫以及2008年金融危機的價值投資大師、橡樹資本（Oaktree Capital Management）創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)表示，就算美國國會最終通過新一輪經濟刺激法案，也無法阻止景氣下行循環，必須控制新冠疫情，美國經濟才能真正復甦。

美國總統川普周二(13日)促進美國國會趕快推出新紓困案，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)將提出一份5,000 億美元紓困計畫，並希望在新一輪大法官提名前完成法案。

稍早之前，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)拒絕白宮提出1.8兆美元紓困計畫，堅持民主黨所提出的2.2兆美元規模，並指稱這項經濟刺激法案的問題不在於規模，而如何運用。

綜合外媒報導，馬克斯警告，若經濟復甦陷入困境，就算美國國會通過這項紓困案，仍無法阻止景氣下行，他認為單靠經濟刺激不足以扭轉美國與全球經濟面臨的損傷，若疫情無法獲得根本控制，經濟就無法擺脫陰霾。

全球目前有超過3000萬人確診新冠肺炎，長達好幾個月的疫情造成持久傷害，並衝擊地方政府收入，原本要提撥預算給學校、公家單位陷入困境，所造成的傷害恐怕會相當深遠且難以抹去。

美國聯準會(Fed)與美國財政部今年3月底聯手救市，一方將貨幣政策調至極為寬鬆的狀態，一方面又不斷推出經濟刺激方案，協助美國經濟不再持續惡化。不過，馬克斯提到，利率調低，將導致收益進一步降低，當大多數投資人沒有降低他們所要求的投資報酬率，為了達到這樣投報率，將對資產進一步提高風險，這代表走勢會明顯受到市場負面情緒衝擊。

(中時新聞網)