台北市成功高中100周年校慶來臨，1922年日據時代，成功高中就設校在「艋舺清水巖祖師廟」，校方14日選在清水祖師廟舉辦校慶啟動儀式，並邀約校友會、家長會一同參與，在校長孫明峯親自帶領下，盼能藉此讓學生重新體會，學長在祖師廟借場求學的艱辛歷程，讓學生了解校史。

成功高中在日據時代為台北二中，1922年創建於艋舺祖師廟，1925年遷入濟南路一段的現址，抗戰勝利後更名為「成功中學」，有抗戰勝利、建國成功和紀念鄭成功的雙重意義，百年來成功高中也培育無數人才。

校方表示，藉著快閃打卡活動揭開序幕，並在祖師廟舉辦祭祀典禮，讓高1的學生穿著劍道服飾，體驗過去歷史感的制服，帶領學生到北城門、中山堂以及祖師廟3個地點快閃打卡，再步行回學校，藉此讓學生了解校史和台北古城發展，體會歷史的傳承。

學校也在現場布置課桌椅，模擬當年借場上課的情境，讓學生體驗歷史和創建的艱難，而成功高中為了迎接百年校慶，特別在9月成立「校友中心」；校方指出，這次也特別邀請校友回到成功高中，凝聚更多人的情感，展開懷舊巡禮。

孫明峯表示，成功高中初期歷經3年的創建，其中有4屆學長是在艋舺祖師廟上課，校舍建好後，才拿著課桌椅徒步到現址學校，這次的活動也讓近40位同學拿著道具桌椅，體驗當時的情景，做為百年校慶的暖身，而未來也將邀請校友儀隊、合唱團等社團，到學校表演。

(中時 )