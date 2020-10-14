第2屆桃園文創博覽會以「走桃園」、「結桃子」為主題，將於31日至11月8日在中壢馬祖新村眷村文創園區展出，透過7個桃園市政府的局處相互合作，規畫約20攤展售市集、超過20場工作坊及跨域論壇，並推出文博會專屬便當，邀請民眾共襄盛舉。

桃園市長鄭文燦於14日出席展前記者會，搶先曝光「走桃花」、「結桃子」田調影像、展區商品及文博會專屬便當等亮點內容，透過桃花林主視覺宣示桃園以設計翻轉產業的願景。鄭文燦說，桃園市相當重視地方產業價值，自2016年起積極規畫、參展文化部主辦的文創博覽會，逐步累積在地品牌能見度，並於2018年舉辦首創全臺、首屆地方「桃園文創博覽會」，以兩年舉辦一次的頻率邀請民眾一同參與。

桃園市 ▲桃園文創博覽會也有新百王餐廳及川門子推出的限量便當，結合客家料理、有機蔬菜製作而成。（姜霏攝）

今年第2屆桃園文博會以馬祖新村眷村文創園區為發展基地，匯聚場域精神與產業能量，重新梳理文化、經濟、客家、原民、農業、教育及青創等資源，突破以往商展模式。以「走桃花」為題，象徵桃園大步向前邁進的動態意象，呈現城市與時俱進的文化動能，主視覺以桃園市花「桃花」作視覺核心意象。

今年文博會除了有約20攤的展售市集，也有超過20場工作坊及跨域論壇，另外也配合金牌好禮計畫推出每日限量供應的文博會專屬便當。同時，搭配中壢火車站周邊壢警町、壢小故事森林、中平路故事館等館設組合而成的「城市筆記本」衛星展區，讓觀者感受桃園所厚植文創能量及其如桃花綻放般的多元城市魅力。

(中時 )