張欣語透過麥克風與喇叭尖銳的聲響，讓這種令人厭惡的聲音達到一種平衡，利用音量的掌控，讓平時人們覺得厭煩的聲音也能變的很和諧。（張欣語提供／姜霏桃園傳真）

出生於1999年的張欣語，目前是台北藝術大學新媒體藝術學系的學生，透過麥克風與喇叭製造出來的尖銳聲音，找出相對的平衡，產生某種對話方式，並於桃園藝文展演中心展出，是這次「當然耳」展覽中最年輕的藝術家。

張欣語就讀新竹高中時，曾參加過熱音社，其中擔任平面設計等職位，進而對設計、藝術漸漸產生興趣，開始對藝文方面的作品進行深入研究跟觀察，高中畢業時也順利考取當時的第一志願——台北藝術大學新媒體藝術學系。

張欣語利用麥克風與喇叭產生的回授，調和出一種彼此平衡、互相對話的作品，認為人們一般覺得很吵雜、厭煩的聲響，也能達到不一樣的和諧感，張欣語從大3時開始製作，他說，由於上一件作品有使用到麥克風，深刻體會到聲音回授的尖銳聲響，便開始製作這項作品「錯誤的聲音」，製作期間大概長達半年，透過垂吊式的麥克風收音，而收到的聲音會回傳到對應的喇叭，藉由上下來回默契，成功完成這項作品。

張欣語提到，這項作品的難度在於聲音的穩定性不夠，需要透過音量才能抓平衡，光是讓聲音達到平衡就花了很多的時間，測試的時候若音量沒有抓好，聲音回授會爆掉，因此對聲音及收音需要有一定的敏感度。

張欣語在喇叭旁裝設了固定的音量感測器，若監測到音量過大石，麥克風會往上拉而聲音會變小，音量太小時則會再將麥克風往下，藉由音量感測器達到音量的平衡。

張欣語說，對於第一次公開展覽不免有點緊張，而且周遭的作品都是自己相當崇拜的前輩，會怕自己的作品不夠好、不夠優秀，但是藉由這次的展覽，也是對自己的一大肯定，親朋好友也都會前去觀展。

(中時 )