利稻派出所所長高正吉呼籲民眾，登山或是溯溪都屬於專業戶外活動，一定準備周全才能避免意外事故的發生。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

國慶連假時，有名妙齡女子僅穿著簡單衣物與友人相約前往台20線南橫公路登山，不料，就在台20線160公里下切300公尺處，女子突然全身痙攣痛苦倒地，身旁友人趕緊通報警消，警方考量救人第一，逕將女子「公主抱」送上擔架。

1名年約20歲的女性，在國慶連假時，僅穿著熱褲與簡單衣物就與友人前往台20線南橫公路登山，未料健行至栗松溫泉入口處附近時，女子突全身痙攣倒臥小徑。身旁友人見狀緊急通報警消協助，警員抵達後擔心女子疑似是高山症發作且有失溫現象，隨即以巡邏車緊急護送至慈濟關山分院就醫。警方因救人心切，抵達急診室門口，便直接以「公主抱」的方式將她放上擔架，所幸初判為輕微高山症，目前已無大礙。

因當時山區氣溫約16度左右，警員擔憂女子恐有失溫可能，趕緊以輪揹方式，將她揹至出口處，再用巡邏車護送至慈濟關山分院就醫。警車一抵達急診室門前，警員便以「公主抱」將她平穩放上擔架，之後在醫師及護理師的診療下，初判為輕微高山症加上有些失溫情形，所幸並無大礙。

利稻派出所所長高正吉呼籲民眾，登山或是溯溪都屬於專業戶外活動，尤其山區天候變化大，衣物、鞋子及裝備都馬虎不得，準備周全才能避免意外事故的發生。

(中時 )