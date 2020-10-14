張男利用鋸子鋸開熱炒店木窗後，並爬進裡面，二度行竊共竊走3400元。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

年約30歲的張姓男子日前經過一間熱炒店時，見四處無人，興起貪念，鋸子鋸開木窗竊走3千元後離開，沒想到張竟食髓知味，次日再度前往竊取4百元後逃逸並遭通緝；可能因隱匿太久出門透氣，竟撞見剛好在「遛小孩」的承辦員警，嚇到當場發愣，警方也立即將他逮補歸案。

警方指出，張男5月8日0時許，路過花蓮海濱街一間利用木製老房改建的熱炒店，見當下四處無人，利用鋸子鋸掉木窗後爬入，竊走店家3千元後逃走，隔天店家發現金錢遭竊，打烊後僅留下些許找零用的金錢。

張男5月9日深夜再次前往該店家，竊走4百元隨即離去；店家調閱監視器，發現金錢遭竊後立即通報警方。張為慣竊累犯，警方依監視器畫面鎖定查訪，張遲遲拒不到案，因涉嫌竊盜案遭花蓮地檢署發布通緝。

張男遭通緝後，居無定所，四處流浪，沒想到昨日傍晚，承辦員警利用休假期間培養親子時光，和小孩在七腳川溪附近散步時撞見張男，立即將他逮補歸案，並依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時 )