蘋果iPhone 12正式發表後，台灣之星隨即於14日凌晨3點開放預留資料，截止目前反應熱烈，登記情況踴躍，較去年iPhone 11同期預留資料量提升37％。

其中，申辦的用戶以新申辦/攜碼為主，佔整體約六成。

進一步分析專人聯絡結果，超過32％欲申辦iPhone 12，容量以128GB為大宗，佔比53％，顏色方面則是新色藍色最受青睞，約58％表達申辦意願。

(工商 )