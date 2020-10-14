台灣之星：蘋果新機預約熱絡 較i11增加37％ 17:532020/10/14 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果iPhone 12正式發表後，台灣之星隨即於14日凌晨3點開放預留資料，截止目前反應熱烈，登記情況踴躍，較去年iPhone 11同期預留資料量提升37％。 其中，申辦的用戶以新申辦/攜碼為主，佔整體約六成。 進一步分析專人聯絡結果，超過32％欲申辦iPhone 12，容量以128GB為大宗，佔比53％，顏色方面則是新色藍色最受青睞，約58％表達申辦意願。 (工商 ) #iPhone #申辦 #台灣之星 #預留 #蘋果新機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘋果舊機通通降價 iPhone11大砍5,400元 11:372020/10/14 財經 iPhone 12來了！台灣之星凌晨3點搶先開放留資料享優惠 10:422020/10/14 財經 IPhone12亮相 遠傳今11點開放線上預約 11:392020/10/14 生活 《通信網路》蘋果iPhone12預約 遠傳開第一槍、11點啟動 10:332020/10/14 財經 台灣驗核酸超貴 國台辦：為控制疫情盼理解配合 11:582020/10/14 兩岸 iPhone 12亮相蘋果股價跌 專家看法多空分歧 09:352020/10/14 財經 iPhone 12 五大電信23日開賣 遠傳今11點搶先線上預約 10:422020/10/14 財經 搶搭換機潮 五大電信與電商平台預約iPhone 12搶先起跑 16:572020/10/14 科技 蘋果推出新機稍貴 台股早盤開低小跌 09:202020/10/14 財經 iPhone 12 預約超熱 中華電信官網塞爆 不到1小時額滿 15:192020/10/14 財經 財經熱門新聞 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 《光電股》茂迪TOPCon高效模組首展 發電效益大升30％ - 財經 - 時報資訊 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 iPhone 12 預約超熱 中華電信官網塞爆 不到1小時額滿 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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