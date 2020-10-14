英業達公司為充實中期營運資金，委任華南銀行統籌主辦5億美元聯貸案，於10月14日由華南銀行董事長張雲鵬與英業達董事長卓桐華及13家參貸銀行代表共同簽署聯貸合約。

本聯貸案由華南銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，臺灣銀行擔任文件管理銀行，參貸銀行包括中國建設銀行、第一銀行、土地銀行、彰化銀行、玉山銀行、台新銀行、中國銀行、合作金庫、兆豐銀行、安泰銀行及國泰世華銀行。

英業達為全球筆記型電腦與伺服器之領導廠商，包括消費性電子、行動通訊、無線整合產品，均能提供全球客戶全方位的解決方案，並以創新、迅速的開發流程、全方位的軟硬體系統整合，建構彈性接單、客製化生產的競爭優勢與全球運籌服務，成為國際品牌供應鏈不可或缺的夥伴。為了維持競爭優勢，英業達近年更布局AI人工智慧、工業4.0與5G等先進領域，擴及雲端運算、物聯網、智慧醫療、智慧家庭設備、自駕車中央控制單元等高科技產品，各項產品及服務均深獲客戶肯定，長期穩健的表現吸引銀行團踴躍參貸，超額募集逾二成以上，充分顯示銀行團對該公司未來營運深具信心。

金管會近期推出「綠色金融行動方案2.0」，鼓勵金融機構對有助ESG永續發展的企業授信，英業達近年在證交所公司治理評鑑均排名上市公司前5％，且為台灣企業永續獎TOP 50企業與ESG（環境、社會、公司治理）ETF成分股之一，統籌主辦華南銀行身為泛公股行庫的一員，本次以具體行動響應該項政策，且對於致力打世界盃的台灣廠商，為鞏固其核心競爭力，扮演全球供應鏈關鍵角色，提供資金作為後盾，與優質企業並肩打拼，善盡金融業的社會責任。

統籌主辦華南銀行長期耕耘聯貸市場，契合產業脈動，華南銀行董事長張雲鵬表示，希望藉此掌握企業需求並客製化融資架構，以實際行動力挺台灣企業。依聯貸市場指標REFINITIV統計，華南銀行在上半年主辦聯貸排名第三，創下歷年來聯貸業務最佳成績。此外，為響應財政部加速提升振興經濟動能政策，共同推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，華南銀行自7月1日起針對六大核心戰略產業，與進行國際鏈結布局、具創新或轉型升級之海內外台資企業，推出為期一年的「兆元振興融資專案」，開辦三個月以來已協助企業客戶快速取得新核准額度合計已超過700億元。

華南銀行配合政府鼓勵企業擴大在台投資的政策，積極辦理國發基金「歡迎台商回台投資優惠專案貸款」、「根留台灣企業加速投資專案貸款」及經濟部「中小企業加速投資貸款」等投資台灣三大方案，截至10月8日核准金額累計已達425億元。

(工商 )