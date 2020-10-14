高端買盤搶進公有不動產標售市場，國產署14日標售國有非公用不動產都更宅，包括「正隆天第」、「昇陽文薈」、「漢皇丰川」、「耕曦」及「明日博」共31戶，標脫12戶，總標脫金額為9.82億元。有別於過往大坪數都更宅標售狀況欠佳，此次高總價的「明日博」和「正隆天第」各標脫5戶，「明日博」還有三戶總價超過1億元，顯示台北市中高端的換屋需求仍強勁。

此次「明日博」共標脫5戶，標脫總價約介於9,469萬～1.3億元，其中18樓二戶分別由二個買方以底價得標，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前市場游資充沛，加上房貸低利，在預期房價已回不去的心態下，以往較難標脫的高價位產品，都能有效吸引大戶轉進。

「明日博」去年曾數度流標，今年整體房市買氣增溫，今年「明日博」實價揭露交易共12筆，單價格約在每坪100~125萬之間，反應高資產族的算盤仍然是打得精。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，大坪數都更宅因為總價高，不容易看到多組搶標的狀況，現在房市價格透明，標售底價多貼近市價，以致標售反應普遍較為清淡。此次標售高總價產品戶數多，投標競爭者少，買方普遍加價幅度都不到1％，不過總價6千多萬到上億的住宅，買方不觀望進場買房，甚至還有數戶二人搶標，顯示中高端的換屋需求仍強勁。

之前標售成績不錯的中正區豪宅「正隆天第」，此次6戶都是第一次端出來標售，在地段加持下，6戶標出5戶，溢價率在5％之內。

同樣鄰近師大商圈的「耕曦」經歷多次標售，因僅存5戶，其中有4戶都為店面，一戶住家，市場誘因不大，相較於今年「耕曦」交易單價約在每坪120~122萬之間，此次以每坪111萬元標脫。

(工商 )