鄭秀文一點都不介意為角色變胖，而且戲拍完了，並沒有立刻減重回原貌。（華映娛樂提供）

香港懸疑電影《聖荷西謀殺案》由香港天后鄭秀文（Sammi）、蔡卓妍及佟大為合作演出，電影改編自香港知名劇作家莊岩梅同名舞台劇作品，三人各懷無法見光的心事，而引發了一場無法挽回的致命風暴。天后鄭秀文再度放下華麗面貌，化身為在美國努力生活的異鄉人，一向清瘦的她，更為了電影中的主婦角色特別增重10磅（約5公斤），她完全不怕影響美貌，信心十足的說：「我現在喜歡自己有點肉的身型，不像以前見到肉會很驚嚇啊！」

香港天后鄭秀文一向以華麗出眾的台風和仙風道骨的清瘦身型受到粉絲的歡迎，但這回演出新作《聖荷西謀殺案》時，為了讓角色更加有血有肉，像個生活安穩的主婦，而且剛剛懷了寶寶，所以她刻意增重約5公斤，她笑說：「沒有要變成大肥婆，而是希望憑這個體型上小小的改變，讓觀眾沒有那麼容聯想到之前在大銀幕看習慣的，常演喜劇的Sammi。」

為了角色做足功課的鄭秀文一點都不介意為角色變胖，而且戲拍完了，並沒有立刻減重回原貌，她表示隨著年紀漸長，不想讓身型看起來太瘦，「我現在喜歡有一點點肉的體態，每個階段的我都有不同的想法，以前見到身上有一點肉都會很緊張的。」除了變胖一些，她連角色走路的方式、說話語氣都做了調整，讓整體演出更貼近角色面貌。

鄭秀文表示接到《聖荷西謀殺案》的劇本時，真的很驚艷，「會覺得之前別人可能覺得我沒辦法演出這樣的角色，必須要等待，現在終於有人給我機會了，我突然有一種，哇！幸福來了的感受。」所以她立刻同意演出，「這角色很特別，能夠演出真的是可遇不可求，我等了很多年，終於等到有人給我機會了。」

鄭秀文在《聖荷西謀殺案》角色極為複雜，亦正亦邪，雖然看似過生幸福的生活，但過往隱藏許多黑暗的秘密，再加上對愛情極為重視，讓她逐漸走向控制狂的個性，有如港版《控制》的女主角一般，不惜把自己和他人的生活搞得翻天覆地，甚至衝向你死我亡的悲劇。她表示人生經歷比以往豐富，演出角色也較有說服力，她說：「以前我拍杜琪峯的電影，大部分時間都不會提前拿到完整劇本，都是到現場才知道要演什麼，但近幾次的演出，都在開機前收到完整的劇本，有充足的時間為角色做準備，我會在家演練幾次，到現場可以充滿信心的演出，真的也看到自己不一樣的表現。」《聖荷西謀殺案》將於10月30日於全台上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )