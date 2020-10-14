甫完成2019-20賽季的美國職籃才剛落幕，台灣籃球賽事趁著熱潮方興未艾隨即接上，即日起至11/1(日) 2020台灣超級籃球挑戰賽在台大體育館及板橋體育館進行，為即將來臨的超級籃球聯賽預作暖身，台灣運彩將開盤本次挑戰賽，精選場次提供單場投注，同時到場參與活動，一起陪球迷倒數迎接SBL超級籃球聯賽新賽季的到來。

台灣超級籃球挑戰賽被視為本季SBL的前哨戰，各隊場上交手互探實力虛實，且加入新秀中華白隊，增添比賽刺激性。台灣運彩開盤挑戰賽提供讓分、不讓分、大小及單雙等4種玩法，並精選場次提供單場投注，本周預定提供2場單場投注：今日下午5點由桃園璞園建築對台灣銀行，以及周五(10/16)下午5點的台灣銀行對裕隆納智捷，喜歡SBL的球迷記得用行動支持所愛的隊伍！台灣運彩賽事期間在球場陪伴球迷觀賽，親臨球場的球迷更有機會獲得台灣運彩準備的精美好禮，歡迎大家一同入場觀賽，一起同歡。

(中時 )