台灣的便利超商提供多樣服務，且分布密集讓民眾生活更加方便。而日前有位超商女店員憤怒表示，一名民眾進到超商後想挑選地瓜，但他卻直用手觸碰，還稱自己是在「確認溫度」，行徑誇張。事後女店員為確保衛生，便將全數地瓜下架，而這一舉動也讓近4千名網友大讚，「好險有妳這店員把關」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文說明，自己是一名超商店員，日前她上班在整理進貨包裹時，突然有位先生快步走進後，「光速伸出他的魔掌，一手握住了兩顆地瓜」，讓她愣住的提醒「下面有袋子可以裝」對方一邊說好，卻又一邊繼續摸地瓜，誇張行徑讓原PO氣憤的說，「旁邊有夾子！你這樣摸過，我們就不能賣其他客人了！」

沒想到客人竟微微一笑回說「哦，因為這樣我才能確認它的溫度」，最後該男子買了2顆地瓜便離開，留下無奈又生氣的店員。而考量到疫情關係，原PO也只能將架上的地瓜全數下架，這樣誇張的情形讓原PO氣到想怒嗆，「確認溫度？信不信我把你塞進烤箱裡面確認烤箱裡的溫度」。

奧客的行為也引發眾怒，「好扯，應該要求全買，超沒水準的」、「想確認溫度可以摸下面的石頭」。也有網友建議「能不能寫板子，直接觸摸視同購買啊」。此外，不少網友大讚原PO事後處理態度，「謝謝妳的公正和好心」、「你非常有職業道德」、「好險妳有在把關」。

(中時新聞網)