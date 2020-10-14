民進黨爭取原住民選票長期屬於弱勢，民進黨將在2022地方選舉全力反攻；除了啟動「原住民2022行動方案」，身兼黨主席的蔡英文總統會中下達動員令，「只要我們勤於耕耘的話，日子久了就會有感情，有感情了就會有選票。」

此外，會中通過修正「民主進步黨原住民族地區聯絡站組織運作要點」，將各聯絡站總召任期由兩年改為一年，連選得連任。黨發言人謝佩芬補充說，為符合近年選舉型態所需，任期修正後將以一年期間考核總召經營地方的成效，以能即時更替或延聘總召人選。

民進黨目前兩位原住民立委，分別是平地原住民的陳瑩與山地原住民的伍麗華。

民進黨今中常由原住民族事務部主任車牧勒薩以•拉勒格安以「原住民族2022行動方案」為題專案報告；報告指出，2016年陳瑩在全國的平地原住民得票數排名第3，2020年提升到第2名，僅次於國民黨的鄭天財。

伍麗華2020年第一次參選得票數，與第2名的國民黨立委孔文吉僅差16票，是民進黨創黨33年來，第一位山地原住民立委。

謝佩芬會後轉述蔡英文主席聽取報告後裁示，蔡英文總統指出，原住民族地區的經營確實要格外努力，應該要強化民進黨從2008年以來在各地聯絡站的功能，但任何組織的發展最主要的還是人，希望中央黨部把每一個地方、層級的人才都找出來，讓我們一起工作，並且認同民進黨。

蔡英文也提到，原住民散佈的地方很廣，在一些重要的原住民聚集的地方，要有一個區域的負責人，跟在地聯絡站一起工作，聯絡站除了黨部專員之外，也要盡量找在地的年輕人，希望黨部在資源上盡力給在地工作同仁支持。

蔡英文表示，執政縣市是可以發揮最大功能的地方，執政縣市經營的好，也有助於民進黨強化地方的服務，能夠選出原鄉的鄉長、立委，未來都可以作為原住民朋友服務的中心，更要培養他們的團隊來支應。

蔡英文強調，不論是組織經營或是選民服務，都能做一個更全面的布局。她相信，只要民進黨勤於耕耘的話，日子久了就會有感情，有感情了就會有選票。民進黨要把原住民部落裡面的服務當做一件很嚴肅的事情來處理，這才是一個展示誠懇交朋友的態度。

(中時 )