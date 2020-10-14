林務局新竹林區管理處14日前往苗栗縣卓蘭鎮公所，辦理109年度第5場「與民有約」政策說明會，針對林農提出的問題給予回應，另外針對107年度起推動的林下經濟政策說明，林農可向林務局申請養蜂或栽培段木香菇、木耳與金線蓮等作物之技術輔導，改善經濟效益。

新竹林區管理處辦理說明會，今日吸引25名來自卓蘭鎮豐田、內灣地區的里長及林農參加，大湖工作站指出，會中說明租地管理相關政策與規範、林下經濟，以輔導林農用更多元的方式經營林地，並且符合生態。

大湖工作站表示，有林農提出有關榮民竹林保育地繼承、既存果樹保留7成、租地造林地現耕人辦理續租，以及暫准建地違約改正處理等問題，新竹林管處除逐一進行說明，並就暫准建地現況情形，於會後連同承租人前往勘查輔導。

新竹林管處為了擴大推廣效果，改善林農在林木生長期間無其他收入的情形，會中也宣傳林下經濟政策，指出林管處目前已有養蜂、段木香菇、木耳與金線蓮栽植等3項作物的技術規範，可以輔導林農申請辦理，未來也將提供更多元的林下栽植項目，以提升林農的專業技術與改善經濟效益。

(中時 )