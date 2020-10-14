針對有關特斯拉執行長埃隆·馬斯克(Elon Musk)從創始人馬丁·艾伯哈德(Martin Eberhard)手中偷走這家汽車製造商的指控，馬斯克日前發文駁斥，並聲稱如果說是我竊走了特斯拉，那麼當艾伯哈德離開時應該有許多員工追隨他，但事實並非如此。

根據《IT之家》報導，馬斯克是在回复Twitter 用戶@enn_nafnlaus 發布的一系列推文時做出上述澄清的。該用戶發文聲稱，艾伯哈德創立了特斯拉，還稱「馬斯克從他手中偷走了特斯拉」。馬斯克回應說，2007年中期，當艾伯哈德因向我和董事會提供了虛假信息而被罷免特斯拉首席執行官職務時，沒有人跟著他離開，這已經能夠說明一切了。

馬斯克還表示，維基百科上關於艾伯哈德的描述十分粗略，並聲稱這美化了他所承擔的角色，維基百科上關於特斯拉的敘述顯示，該公司是由工程師馬丁·艾伯哈德和馬克·塔彭寧（Marc Tarpenning）於2003年創立，埃隆·馬斯克（Elon Musk）、伊恩·賴特（Ian Wright）和J·B·斯特勞貝爾（J.B.Straubel）是接下來加入的三名員工，後來根據2009年的訴訟和解協議，後三人被允許列為聯合創始人。

報導指出，在特斯拉的維基百科頁面上，2009年的一篇文章提到了艾伯哈德提起的訴訟，指控馬斯克在2007年被罷免首席執行長後試圖改寫特斯拉的歷史，據報導，訴訟後出現了一項協議，承認特斯拉有五名創辦人。

在今年2月討論特斯拉早期歷史的播客節目上，馬斯克曾稱艾伯哈德是「我共事過的最糟糕的人」。作為回應，艾伯哈德表示，馬斯克在播客中的言論違反一項互不貶低協議。他說，這個播客，加上馬斯克最近在Twitter上對我的攻擊，完全違反他和特斯拉與我達成的互不貶低協定。

馬斯克也對維基百科持批評態度，他在八月份說，歷史是勝利者書寫的，除了維基百科。然後，馬斯克還在Twitter 上「乞求」粉絲在維基百科上辱罵他，導致他的頁面不得不被鎖定。

(中時新聞網)