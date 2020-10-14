大里區立仁里 里長鄭伯指出，目前大樓前汽機車所停得空間，其實是人行道，盼能在旁的公園，往內縮，畫設汽機車格。（黃國峰攝）

大里區立仁里 里長鄭伯指出，目前大樓前汽機車所停得空間，其實是人行道，盼能在旁的公園，往內縮，畫設汽機車格。（黃國峰攝）

中市大里區立仁里甲興社會福利綜合大樓，是里民學習活動場所，周邊車位一位難求，尤其上下班、上下課時間，不少人臨時併排停車，轄區員警開出罰單，日前里長鄭伯其會同社會局、交通局、大里區公所等相關單位現勘，希望為停車位不足問題解套。

甲興社會福利綜合大樓，是中市大里區立仁里民的活動中心，內有里民活動中心、綜合食物銀行、家庭福利服務中心、家庭暴力及性侵害防治中心及新住民婦女福利中心，今年四月更成立托嬰中心，不過也因單位太多，造成周邊車位一位難求，交通打結。

立仁里長鄭伯其指出，每天在這棟大樓活動的人，至少上百人，尤其每到上下午托嬰中心家長接送時間、里民活動上課時間不少人將車輛暫時停在公園綠地上、民宅周邊紅線上或是併排違停，嚴重影響附近居民因而檢舉，警方加強取締下，不少人挨罰，來上課的長輩挨罰，甚至附近居民找不到車位也違停挨罰，怨聲載道。

鄭伯其建議，希望能在周邊綠地，增設停車格，交通局表示，甲興社會綜合大樓周邊目前有立新社區停車場汽車22格，以及鄰近大里區公所的立新一街汽車44格、機車27格停車格可使用；此外，立新國中地下立體停車場預計112年底完工，屆時可再提供汽車150格。交通局將持續檢討周邊汽機車停車供需狀況，並邀集相關單位會勘討論，提供更便利的生活。

(中時 )