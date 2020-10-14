遠傳電信14日上午11點開放iPhone 12全系列線上預約登記、遠傳行動客服APP（遠傳心生活APP）線上登記，短短10分鐘內預約瀏覽人次衝破萬人，證明果粉對於iPhone首款5G新機反應熱烈。

根據遠傳預約登記活動截至15：30統計，iPhone 12系列預約量較去年同期成長3倍之多。四款新機中，以iPhone 12 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過5成，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65％，顯示大螢幕、大電量與大容量的旗艦戰力，更符合5G時代的果粉胃口。

此外，全新顏色太平洋藍席捲超高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預約用戶青睞，獲得7成以上預約用戶選定，其次為石墨色與金色。iPhone 12因價格親民，不少果粉搶著登記藍色和綠色，容量以128GB最受歡迎。

遠傳特別祭出網路門市加碼送原廠配件購物金1,000元、抽Nintendo Switch瑪利歐雙重包（市價13,640元），更邀請今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案用戶，回娘家升級換iPhone首款5G新機，再享破萬元購機折扣。

遠傳將於10月23日起全台直營門市直營/加盟/德誼及網路門市開賣iPhone 12/ iPhone 12 Pro。

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