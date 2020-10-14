中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，近期受日方通報，入境採檢檢驗出3名自台灣入境之COVID-19抗原檢測陽性無症狀個案。(中時新聞網直播)

中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，近日接獲日本官方通知，驗出3例自台灣入境該國的確診個案，3名確診者皆為日本籍，屬無症狀感染。截至目前，從台灣至日本被檢出的確診患者已達10人。對此，奇美重症加護醫師陳志金認為，案例屬於「僞陽性」的機率最大，但就是會有人不相信。

指揮中心於今日疫情記者會上指出，日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知我國，近期入境採檢驗出3名自台灣入境之COVID-19抗原檢測陽性無症狀個案。3個案年齡介於於40多歲至60多歲，其中1人長期居住台灣，常往返台日2地；其餘2人來台目的為探親及工作。

指揮中心表示，3名個案在台期間至離台迄今均無症狀，其中1人近期進行2次核酸檢驗後，得到結果均為陰性並已解除隔離；另1人於今日採檢也得出陰性。陳時中指出，目前自台入境被驗出確診累積10人，除第2例無法取得聯繫，以及第10例是入境日本後確診，無法追蹤外，有8例都是在機場被檢出確診，且一周後的PCR採檢都驗為陰性。判斷是日本的抗原檢驗存有誤差，偽陽性的機會比較高。

對此，重症醫師陳志金也於臉書上直呼「這就是日本檢測的偽陽性啊！」他感嘆表示，台灣針對每一例的他國通報個案都很認真地查證，「但是，就是會有人不相信，真的不知道他們要相信什麼？」

(中時新聞網)