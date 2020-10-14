面膜中含有滿滿精華，照理說敷了皮膚應該會變好，為什麼你敷起來卻沒什麼用呢？其實這很可能是你忽略了小細節，面膜並不是貼到臉上就好，如果沒有徹底執行，很可能會造成面膜無法發揮功效，你踩到了這3點地雷嗎？

．別洗臉完直接敷面膜

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許多人都會有迷思，剛洗完臉是臉部最乾淨的時候，應該要立刻敷臉，但這其實是錯誤的觀念，精華很可能會因此無法完全滲入肌膚，洗完臉後可以做一些基礎保養，像是去角質後，上化妝水後再敷，讓肌膚在濕潤的狀態下，面膜精華也能真正被吸收，發揮出最大的功效。

．後續保養很重要

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由於敷完面膜後，精華已經吸收得差不多，剩餘臉上的精華其實可沖洗掉，再接續做保養流程，擦上乳液或乳霜，將精華全都鎖在肌膚裡，也可以搭配按摩手法，幫助保養品吸收，另外如果想讓毛孔收縮，也可以用乾淨的毛巾浸泡冷水敷臉大約5分鐘，達到收斂的效果。

．敷面膜時間不超過20分鐘

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面膜並不是敷越久越好，太久反而會太乾，造成反效果，開始發紅過敏，敷面膜主要是要讓肌膚油水平衡，如果過頭了反倒會缺少油脂，最剛好的時間就是控制在20分鐘內，另外，千萬別以濕敷代替面膜，化妝水和精華是不同的，所以如果要濕敷的話，時間最好別超過5分鐘。

(中時新聞網)