《可不可以，你也剛好喜歡我》票房飆破7840萬，居今年全台華語片冠軍，14日舉辦感謝餐宴，主演之一的林映唯、導演簡學彬與原著作家肆一出席。男主角曹佑寧因在大陸拍戲，宣傳期沒有參與，10天之後終於可以出關，他曾多次表示迫不及待要投入電影宣傳，片方也將在24日幫他安排見面會，眾人開玩笑表示，要曹佑寧包下2000萬票房，肆一笑說：「2000萬就靠他的肉體了！」簡學彬表示見面會、擁抱會少不了，開玩笑會有「價目表」，肆一接力想點子，笑鬧說要曹佑寧穿泳褲會粉絲。

林映唯在片中飾演勇敢求愛的「小三」，表示電影主創們至今跑了超過150場宣傳活動，印象最深刻是有影迷太入戲，對她大罵「妳怎麼這麼壞」、「綠茶婊」，她說：「剛開始跑宣傳有被罵，後來有人寫訊息給我，謝謝我飾演的角色讓她得到勇氣。」林映唯因戲爆紅，目前接獲6場活動和5個影視作品邀約，並表示將在新戲演出年輕媽媽，讓她覺得很有挑戰性。

《可不可以》目前賣出11國版權，並且已在香港、馬來西亞、新加坡、柬埔寨等國上映，電影賣座，影迷也敲碗期待拍續集，對此，簡學彬表示續集正與肆一思考故事，至於是否拍成影集？他坦言已有製作公司來談。而肆一也因電影賣座受惠，著作的12本書已有8本授權影視版權。《可不可以》劇組朝夕相處跑宣傳活動感情好，大夥兒也表示接下來會陪出關的曹佑寧跑活動，還開玩笑如果開拍續集，乾脆一開場就「賜死」曹佑寧，林映唯笑說：「然後發現是我跟陳妤在一起。」簡學彬也透露年底將籌備一部驚悚電影，預計明天春天開拍，目前還沒開始選角，被問是否會考慮林映唯，他表示會優先考慮。

(中時 )